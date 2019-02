A capacidade de usar o silêncio para causar espanto, comoção e encanto: Mark Hollis 1955-2019

Ironia talvez seja isto: ser uma estrela pop, abdicar disso em favor da família, viver 21 anos no mais pleno silêncio e depois, no exato instante da morte, ser celebrado nas redes sociais por outras estrelas pop – isto à conta de um tweet do cunhado, que revelou a morte naquela rede social. Mark Hollis, líder dos Talk Talk e senhor de uma admirável, porém quase inexistente carreira a solo, morreu aos 64 anos, deixando mulher, filhos – e uma data de perguntas por responder.

O caso mais aproximado ao de Hollis será o de Scott Walker, que após uma carreira de êxitos pop com os Walker Brothers abandonou o estrelato em favor de uma carreira a solo dedicada, inicialmente, a torch songs sinfónicas que não escondiam a obsessão do autor por Jacques Brel, e (posteriormente) a uma espécie de banda-sonora do apocalipse. Mas ainda assim a comparação não é precisa.