A batalha da ponte San Martin

“Corre, corre, que os ‘coletivos’ estão a disparar balas de chumbo”, gritam jovens que tomam abrigo atrás dos pilares da ponte internacional Simon Bolivar, em Cúcuta, Colômbia, referindo-s às milícias de civis armados que auxiliam a Guarda Nacional Bolivariana (GNB) a manter fechada a fronteira entre a Venezuela e o país vizinho.

Este foi o último capítulo de uma tensão que durou toda a tarde de segunda-feira no principal ponto de fronteira entre Colômbia e Venezuela. Antes, dezenas de opositores atiraram pedras contra os membros da GNB que guardam a ponte. Subindo por cordas para uma zona desocupada entre a jurisdição colombiana e a venezuelana, escalavam os contentores colocados pela Venezuela para impedir o fluxo de pessoas e veículos.