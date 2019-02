Vai ser um grande dia quando deixarmos de publicar este livro: será o dia em que acaba a vergonha

via New York Public Library Digital Collection

Aquele dia haveria de chegar. Ia ser um grande dia. Mas demorou 30 anos. Todos os meses de abril entre 1936 e 1966 tinham uma nova edição de “The Negro Motorist Green Book”, um livro que era pouco mais que um guia de viagem com uma lista de lugares seguros para pessoas negras frequentarem: hotéis e residenciais e pensões, cabeleireiros e barbeiros, estações de serviço e mecânicos, bares e restaurantes. O sistema de segregação existia e as comunidades seguiam as regras. Um dia, esperavam, o livro deixaria de ser publicado porque seria possível ir a todos os sítios.

“Exatamente o que precisa: agora pode viajar sem constrangimentos”, lê-se nas páginas finais de várias edições do “Green Book”. “Não deve andar sem um destes guia de viagens. Publicado para que as suas viagens sejam mais agradáveis e feito para que os seus planos funcionem”, refere a edição de 1949.