Petrolífera francesa Total compra gigante das renováveis em Portugal

A Total, multinacional francesa do sector petrolífero, concluiu no final da semana passada a compra da Novenergia, sociedade que tem como principal ativo a Generg, que é o quarto maior produtor de energias renováveis em Portugal, apurou o Expresso.

O fundo Novenergia já avisou os restantes concorrentes da sua decisão. Entre os grupos que também disputavam a aquisição da empresa de energias limpas estavam a estatal chinesa Datang, o fundo norte-americano Contour Global e a Finerge (outro dos grandes produtores de energia eólica em Portugal).