Mais pressão internacional sobre Maduro. Mas “sem aventuras”?

Na ausência de uma solução diplomática, a situação na Venezuela assemelha-se cada vez mais a um barril de pólvora que a mais pequena faísca poderá fazer explodir. Entre os analistas, ninguém arrisca qual será o desenlace para a crise. E a retórica entre políticos não pára de endurecer e sucedem-se episódios de violência e repressão sobre civis desarmados. Só este fim de semana, pelo menos quatro pessoas foram mortas pelas autoridades venezuelanas. Os confrontos junto à fronteira por causa da ajuda humanitária internacional originaram ainda mais de uma centena de feridos.

A ameaça de uma intervenção militar ganha peso juntos dos Estados Unidos e aliados, bem como da oposição venezuelana. “Os dias de Maduro estão contados”, disse o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, horas antes do arranque da cimeira do Grupo de Lima, esta segunda-feira em Bogotá, a capital da Colômbia. Uma espécie de um anunciado “toque a finados” reforçado em conferência de imprensa por líderes da oposição a Maduro, para quem se está a viver “uma etapa final”.