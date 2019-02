Histórias de quem desespera à espera da pensão de reforma

José Alberto começou a trabalhar como empregado de escritório aos 13 anos de idade. Estávamos em julho de 1970 e “faltavam 13 dias para fazer os 14 anos”, conta ao Expresso. Hoje, com 62 anos, aguarda há 14 meses pela sua pensão de reforma, numa verdadeira telenovela ainda sem fim à vista e cujo primeiro episódio remonta a dezembro de 2017. Foi nessa altura que, em atendimento no Centro Nacional de Pensões (CNP), lhe disseram que já tinha 46 anos de descontos e, por isso, ao abrigo da legislação que protege as longas carreiras contributivas, podia pedir a reforma antecipada sem sofrer penalizações. “Deram-me uma simulação, que indicava que iria receber uma pensão de 922 euros mensais”, recorda. Estava desempregado e entrou logo com os pedidos de reforma. Mas, quando uns meses depois recebeu a carta oficial - que a Segurança Social envia a todos os beneficiários que solicitam a reforma antecipada, informando o valor da pensão, e que as pessoas têm de aceitar para avançar com o processo -, o valor inscrito era de apenas 570 euros. Não aceitou, reclamou no CNP, e o processo arrasta-se desde então.

“Também fiz queixa junto da Provedoria de Justiça, que fez um ofício à Segurança Social. Mas, dizem-me que não receberam resposta”, lamenta. Agora, a pouco meses de terminar o subsídio de desemprego subsequente - acaba em agosto - já não sabe que mais fazer. Nessa altura fica sem fonte de rendimento. “Tenho de resolver o problema até lá”.