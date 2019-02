Da Vinci escreveu o primeiro currículo. O que faria hoje? Um perfil no LinkedIn

Depois de ler este artigo, é provável que, da próxima vez que olhar para um currículo, se lembre de Leonardo da Vinci. É que, além de matemático, cientista, pintor, escultor, músico, poeta, anatomista e botânico, este homem de tantas artes e ofícios foi também o primeiro, que se saiba, a escrever um 'curriculum vitae'.

Como quase sempre acontece com tantas das invenções do Homem, também neste caso foi a necessidade que lhe deu origem. Corria o ano de 1482, e Da Vinci procurava, precisamente, emprego em Milão tendo resolvido, para dar a conhecer o seu percurso, competências e talentos, pôr tudo numa carta que endereçou ao seu potencial empregador, o então 'regente' de Milão, Ludovico Sforza.