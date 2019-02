Brexit. “Os diletantes políticos em Westminster não podem adiar mais”

“Qualquer tentativa de adiar o Brexit para lá de 29 de março resultará numa grande crise constitucional no Reino Unido. O povo britânico votou a favor da saída em 2016. Três anos depois, os diletantes políticos em Westminster não podem adiar mais”, diz ao Expresso o comentador político David Vance. Talvez conscientes dos riscos inerentes a um adiamento, tanto a primeira-ministra britânica, Theresa May, como a Comissão Europeia tentaram esvaziar a notícia que dava conta de que a saída do Reino Unido da União Europeia (UE) poderia ser adiada até 2021.

Este domingo, o jornal “The Guardian” escreveu que a possibilidade de um atraso de dois anos estava em cima da mesa, caso May não conseguisse fazer aprovar um acordo de saída na Câmara dos Comuns, a câmara baixa do Parlamento britânico. No mesmo dia, a chefe do Executivo apressou-se a anunciar que o acordo será votado “até 12 de março”, assegurando que ainda é possível a saída do Reino Unido 17 dias depois e é isso que o seu Governo planeia fazer. Esta segunda-feira, uma porta-voz da Comissão classificou a notícia do diário britânico como “pura especulação”.