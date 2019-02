Amargas ruas de memória

“Enjoy!” Foi este o conselho sábio que recebi do jovem funcionário do café, no instante em que me passou o chocolate quente com marshmallows que abracei com a volúpia sem culpa num dia frio e cinzento típico de um fevereiro em Oxford. A particularidade é o facto de o café integrar sem esforço ou dissonância a de inglesa, particularmente conhecida e reconhecida pela sua vertente académica.

Quem ama os livros, quem não dispensa a literatura, tem na Waterstones (nas várias Waterstones do Reino Unido) a livraria mais próxima do paraíso literário. Mencionarei a de Londres mais à frente mas, de momento, vou deter-me na que me acolheu em Oxford. Retomo, por isso, a narrativa que me conduz a um cadeirão ao qual a “patine” do tempo emprestou beleza e reforçou conforto. Nele me sento, ao lado de ampla janela que, naquele domingo, expõe os magotes que passeiam por entre as ruas que oferecem restauração, cultura e souvenirs. Dou por mim a bebericar a doce espessura da “beverage” enquanto observo as mesas que decoram o espaço e os que nelas se apoiam para uma conversa ou para uma leitura. A minha tem cerca de 800 páginas. Recolhi-a nas muitas estantes que, devidamente ordenadas por temas e autores, me conduziram a “And God Created Burton”.