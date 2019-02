Memórias de uma fuga

Ao longo desta semana e na sequência da divulgação do ranking das escolas, o Expresso Diário publica depoimentos de várias personalidades recordando os seus primeiros anos na primária. Depois do escritor Afonso Cruz e da cantora Gisela João, esta quinta-feira é a vez da atriz Sandra Barata Belo

O primeiro dia de aulas fadou aquele que viria a ser o sentimento mais alto, o que ao longo dos tempos imperou a minha vontade quando estava sentada e quieta na escola: fugir.

A minha mãe levou-me e eu tinha-me prometido que não ia chorar quando ela se fosse embora. Era o primeiro dia e para me esquecer de que a qualquer momento poderia olhar para a porta da sala e a minha mãe já não estar lá, exigi à professora que me ensinasse. Já estou na escola, quero aprender. O que tenho de fazer senhora professora?

A euforia dos miúdos e das miúdas cedo me irritou. Eu estava ali obrigada e, já que tinha de estar, então que passássemos do verbo à ação. A minha mãe foi-se embora e eu chorei. Chorei. Chorei. E depois de me ter cansado de tanto chorar esperei pelo momento certo. Convenci as professoras de que já estava calma e na primeira oportunidade abri a porta da sala de aula. Corri desalmadamente pelos corredores. Descobri as escadas. Galguei-as. A porta do edifício e, enfim, a rua. Primeira etapa conseguida.

Na rua ganhei coragem para olhar para trás. Vinha lá a D. Suzana, corria como as pernas a deixavam. Eu tinha 6 anos, ela mais 80. Ainda se lembrava de D. Carlos ter sido assassinado no Terreiro do Paço. Era muito antiga, assim como as ruas de São Vicente, que eu conhecia bem de ir às compras com a minha mãe, de passearmos pela feira, de ir ao jardim.

Conhecia bem o caminho para casa mas nunca o tinha feito tão depressa. Cheguei finalmente à porta do prédio dos meus avós, que viviam no prédio ao lado do meu. As portas dos prédios nessa altura estavam sempre abertas, fechavam mal.

As escadas eram escuras, não havia luz automática, eram de madeira e as baratas também gostavam de viver lá, naquela humidade pombalina. Eu tinha muito medo das baratas e de subir as escadas às escuras, subia sempre com uma lanterna que o meu avô providenciava. Na caixa do correio havia sempre várias pilhas, era assim que nós dizíamos, para que nunca nos faltasse luz.

Nessa tarde, foi depois do almoço não comido que eu fugi, as baratas e a escuridão foram minhas aliadas. Subi as escadas em caracol de rajada até ao 4º andar. Sem hesitar. Acho que nessa tarde aprendi a ver no escuro. A Dona Suzana ficou na escuridão do 1º andar. A olhar para cima em direção à luz que vinha da claraboia, chamando por mim repetidamente...

Durante muito tempo foi assim que me senti na escola. Um lugar onde tinha de estar por obrigação onde o espaço não me cabia. Onde o tempo era lento e difícil de passar. Felizmente havia a Apanhada, a Barra do Lenço e corria. Corri todas as fugas desperdiçadas.