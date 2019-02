Zorayda e Rolando, os primeiros mortos na “guerra” da ajuda humanitária na fronteira

A fronteira venezuelana do sul, com o Brasil, fora fechada na noite anterior, mas não totalmente. Havia ainda algumas partes abertas e era precisamente um desses caminhos que alguns membros de uma comunidade indígena de Kumarakapai, no sudeste da Venezuela, estariam a tentar proteger, para permitir a entrada de ajuda humanitária, quando foram atingidos a tiro por militares venezuelanos.

O incidente foi denunciado nas redes sociais por deputados da oposição ao regime venezuelano e terá resultado, segundo estes, em duas vítimas mortais. Uma das vítimas foi identificada como Zorayda Rodriguez, de 42 anos. Há relatos de vários feridos — pelo menos 12, segundo a agência de notícias Associated Press — mas ainda não há números oficiais.