Taxas de juro sinalizam preocupação com a economia

O Banco Central Europeu (BCE) fechou 2018 com a expectativa de normalizar a sua política monetária ao longo deste ano. Mas, passado pouco mais de mês e meio, essa expectativa já é bem diferente. O arrefecimento da economia global, e da zona euro em particular, tem surpreendido pela negativa e apesar de ainda não terem disparado os alarmes em Frankfurt, a verdade é que as luzes de alerta começaram a acender.

Alertas que já se estenderam aos mercados financeiros, como indicam as previsões sobre a evolução das taxas de juro Euribor. Se há pouco mais de um ano os mercados sinalizavam que a Euribor a três meses deveria regressar a terreno positivo em setembro deste ano, agora apontam esse cenário apenas para meados de 2021. Contudo, estas podem ser boas notícias para as famílias portuguesas.