“O meu pai foi um artista até ao fim”. O depoimento de Svetlana Sequeira Costa

É com imensa tristeza que escrevo sobre a perda do meu pai e com profunda alegria e respeito que comemoro a vida de um gigante, de um músico lendário do século XX.

Desde a sua infância, quando foi enviado pelos pais de África para Lisboa, sozinho, com apenas 5 anos, para estudar com o maestro Viana da Mota (discípulo de Liszt), o meu pai foi despojado não apenas de uma infância normal, como também de qualquer perspetiva de crescer olhando para a vida como uma porta aberta para a liberdade de escolha.