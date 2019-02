Marisa Matias: “O Brexit é uma barracada do tamanho da União Europeia”

A cabeça de lista do BE às eleições europeias defende que o Reino Unido devia ficar na UE, mas exige que seja cumprida a vontade dos eleitores. Aponta o dedo à “impreparação” de todos, em particular do governo de Londres, e demarca-se da inflexibilidade de Bruxelas

Com a Europa em suspenso com o desfecho do Brexit, Marisa Matias não poupa nas palavras: foi uma “barracada” do Reino Unido e de toda a Europa, Portugal incluído. E agora, insiste a candidata do BE, a obrigação de todos é cumprir a decisão do povo britânico.

Em entrevista ao Expresso, de que a parte principal será publicada na edição do semanário, a eurodeputada e cabeça de lista do Bloco garante que Portugal podia ter feito muito mais na questão dos refugiados, e contraria a ideia de que quem procura asilo não quer vir para o nosso país.