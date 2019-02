Caso de Tancos. Juíza estranha que líder da investigação da PJM não seja arguido

A juíza Adelina Barradas Duarte considera “curioso” que o diretor da investigação da Polícia Judiciária Militar (PJM) ao assalto a Tancos, o coronel Manuel Estalagem, não conste do rol de arguidos do processo que resultou do roubo e da operação de encobrimento orquestrada por aquela polícia. Sem nunca referir o nome de Estalagem, a desembargadora da Relação de Lisboa argumenta: “Se olharmos a orgânica da PJM, reparamos que as competências do diretor-geral, como acontece com a PJ, não são tão próximas das investigações como a figura do diretor da investigação.”

Estalagem foi ouvido apenas como testemunha no caso e, de acordo com uma fonte oficial, pediu para deixar o cargo de diretor da Unidade de Investigação e saiu da PJM.