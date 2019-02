Sempre fui famosa, vocês é que ainda não sabiam: Stefani Joanne Angelina Germanotta

Era uma vez uma jovem que sabia cantar, chamava-se Stefani e vivia em Nova Iorque. Era uma vez uma jovem que sabia cantar, chamava-se Ally e vivia na Califórnia. As duas queriam viver da música - e os livros e filmes mostram-nos como isso pode ser romântico, mas a realidade conta-nos uma outra história. Stefani e Ally têm mais ou menos a mesma idade, uma é loura e outra morena. Ambas começam por trabalhar como empregadas de mesa. Mas uma não é a outra, apesar de fisicamente serem a mesma pessoa: Stefani, que conhecemos melhor como Lady Gaga, é cantora-atriz-compositora e interpreta Ally, que é cantora-compositora. E, embora “Assim nasce uma estrela” não seja um filme sobre a ascensão de Gaga a ícone da pop, o seu nascimento é bem parecido com o de Ally.

“Escrevi-a [a Ally] para ela [Lady Gaga] a interpretar. Fiz-lhe tantas perguntas e queria usar tantas das coisas que me contou. Construiu completamente a Ally. Juntos éramos realmente vulneráveis. Acredito muito na magia dela. É algo que se sente e depois vemos com os nossos olhos todos os dias durante as filmagens”, explicou Bradley Cooper, realizador e simultaneamente protagonista de “Assim nasce uma estrela”.