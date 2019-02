O homem que fez dos super-heróis gente imperfeita como nós

Black Panther é uma personagem de contestação social?

Tem poderes de felino: rápido, ágil, resistente. Tudo isto elevado a um nível sobre-humano. É extremadamente inteligente, absorveu todo o conhecimentos dos seus antecessores. É forte, lidera o reino subterrâneo (e fictício) de Wakanda, algures em África. Black Panther foi inspirado numa pantera - aliás, quase todas as criações da Marvel têm origem animal. Aparece pela primeira vez em 1966, no mês de julho. E pela primeira vez um super-herói negro tinha superpoderes, era relevante.