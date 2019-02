Michael Snow: um visionário à nossa frente

Michael Snow tem 90 anos completados no último mês de dezembro e mantém um sentido de humor e uma energia invejável que lhe permitem continuar a correr os quatro cantos do mundo. Ainda no ano passado o artista de Toronto visitou Portugal, no âmbito de O Som Da Neve, na Culturgest — extraordinária exposição que fez data. Continua a dar concertos (piano) e a desdobrar-se em trabalhos múltiplos. Voltou agora a Lisboa, de novo na companhia da mulher, a curadora e ensaísta Peggy Gale, para acompanhar na Cinemateca a retrospetiva de toda a sua obra cinematográfica: 25 filmes realizados desde os anos 50. E contou-nos ontem que tem um novo filme que está quase pronto. Wavelength (1967), monumento que continua a dar azo a variadas interpretações, fenómeno visual e acústico que influenciou gerações de espectadores e artistas, é um filme-charneira do cinema experimental, talvez a cúpula deste corpo de trabalho que ainda experimenta sem cessar e estimula discussões febris.

Queria começar com um aspeto que não está diretamente ligado ao seu trabalho. Jean-Luc Godard chamou “La région centrale” [um dos mais célebres filmes de Snow], a um dos capítulos do último filme dele, “Le livre d'image”. Na videoconferência de imprensa do último Festival de Cannes, Godard frisou, aliás, que o título do capítulo era uma homenagem. Vocês são cineastas da mesma geração embora não tenham necessariamente métodos de trabalho nem uma aproximação ao cinema em comum. Que opinião tem sobre isto?

A Peggy e eu fomos ver “Le livre d'image” sem termos a mínima ideia de que o meu filme era mencionado. Foi uma surpresa completa. “Le livre d'image” também é um filme experimental, gostei de o ver. E é bastante áspero. Mais ainda do que aquilo que Godard tem feito recentemente. Também isto foi surpreendente para mim. Acho que “La région centrale” e “Le livre d'image” estão bem um com o outro. Não são filmes narrativos.