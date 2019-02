Memórias de uma fuga

O primeiro dia de aulas fadou aquele que viria a ser o sentimento mais alto, o que ao longo dos tempos imperou a minha vontade quando estava sentada e quieta na escola: fugir.

A minha mãe levou-me e eu tinha-me prometido que não ia chorar quando ela se fosse embora. Era o primeiro dia e para me esquecer de que a qualquer momento poderia olhar para a porta da sala e a minha mãe já não estar lá, exigi à professora que me ensinasse. Já estou na escola, quero aprender. O que tenho de fazer senhora professora?