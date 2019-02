“A guerra híbrida é para continuar”. A análise às ameaças de “ações simétricas e assimétricas” de Putin

“Há já algum tempo que ultrapassámos a fronteira retórica de uma nova Guerra Fria mas não deixa de ser interessante que Vladimir Putin compare os novos mísseis com os maiores avanços da tecnologia soviética”, nota ao Expresso a investigadora Maria Brock, da Universidade de Cardiff, no País de Gales. Comentando o discurso proferido esta quarta-feira pelo Presidente da Rússia, a académica deteta “uma certa nostalgia do império”, numa altura em que a popularidade de Putin atinge mínimos históricos.

A alocução anual no Parlamento, o equivalente russo aos discursos do Estado da Nação, centrou-se em grande parte na economia, com promessas de aumento do investimento público, redução de impostos para as famílias e melhoria das condições de vida. No entanto, foram as ameaças à Europa e aos EUA que mereceram maior destaque na imprensa internacional. Putin prometeu que Moscovo irá desenvolver novas armas e apontá-las aos “centros de decisão” ocidentais se estes instalarem novos mísseis de curto e médio alcance no continente europeu.