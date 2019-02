Um facto inédito na igreja católica que pode marcar o início de uma nova era

Há pouco mais de três semanas, Francisco deslocou-se ao Panamá na sua primeira viagem apostólica internacional em 2019 e aí anunciou que Lisboa é a cidade anfitriã das jornadas mundiais da juventude, em 2022. No voo de regresso ao Vaticano, Francisco falou sobre a revolução de palavras que tem de acontecer no Vaticano e que passa por uma nova “catequese” cujos primeiros destinatários são os presidentes das conferências episcopais.

A nova “catequese” que ocupou os pensamentos de Francisco no voo de regresso do Panamá tem – como ponto de partida simbólico – o encontro de três dias que começa esta quinta-feira no Vaticano: a cimeira sobre a proteção de menores na igreja, uma conferência que reúne 190 pessoas vindas de todo o mundo para refletir a sério sobre os abusos sexuais no interior da Igreja.