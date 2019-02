Um balcão eletrónico para digitalizar o mar

Não é apenas um sistema informático, é “um novo modelo de organização” que integra os vários serviços do Estado e pretende simplificar a vida dos utilizadores.

“O Balcão Eletrónico do Mar (BMar) veio cumprir mais um dos objetivos traçados pela ministra do Mar para o desenvolvimento da Economia Azul, numa lógica de simplificação e modernização do acesso ao exercício das atividades no mar”, explica ao Expresso José Carlos Simão, diretor geral da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM), responsável pela gestão da plataforma. “O sistema foi montado ainda durante o ano de 2018 e os primeiros serviços online já estão disponíveis.”