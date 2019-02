“Sou uma prostituta musical, dear”

Rhye é uma ilha misteriosa onde não se sabe bem como chegar. Rhye fica na imaginação de Farrokh e da sua irmã, Kashmira. Os dois nasceram na Cidade de Pedra, em Zanzibar, depois dos pais, Bomi e Jer, se terem mudado para que o pai pudesse manter o emprego no Banco Colonial Inglês. Foram educados segundo os valores do zoroastrismo dos antigos persas, religião que nasceu no Irão antes do islão e é das mais antigas monoteístas. Mas Farrokh havia novamente de regressar à Índia, para onde foi enviado para um colégio interno e aí completou toda a educação básica.

Quando os filhos já tinham uma adolescência bem vivida, a família mudou-se para Londres - cidade onde, aliás, muita vezes Farrokh dizia ter nascido. Zanzibar vivia tempos revolucionários e incerteza. O jovem entrou na faculdade e trabalhou em lojas de roupa e no aeroporto de Heathrow. Explorou o gosto pela música, pelo piano e pelo que conseguia fazer com a voz.