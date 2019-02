Há cinco anos que não havia tão poucos migrantes em situação ilegal na Europa

A crise dos migrantes que tentam entrar na Europa acabou. Ou quase. É essa a leitura imediata do mais recente relatório da Frontex, a agência europeia de controlo das fronteiras.

Segundo o relatório de análise de risco para 2019, “em 2018, o número de detenções por entradas ilegais na fronteira da União Europeia caiu para o nível mais baixo dos últimos cinco anos”. Ou seja, no ano passado houve 150.114 detenções, menos 27 por cento do que em 2017 e menos 92% do que em 2015. No pico da crise dos migrantes as autoridades fizeram mais de 1,8 milhões de detenções por tentativas de entrada ilegal na União Europeia. Este número não significa que tenham sido detidos 1,8 milhões de migrantes porque, por exemplo, há pessoas que são detidas na Grécia e deixam a União Europeia e voltam a tentar no espaço Schengen através da Hungria. Isto é, são detidas duas vezes no mesmo ano. Apesar da diminuição, a Frontex continua a afirmar que “a pressão” sobre as fronteiras da União Europeia continua “relativamente alta”. Cerca de 20 por cento dos migrantes detidos são menores de idade.