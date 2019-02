Ai, a minha Gonçalo Pereira...

Sempre que volto à minha cidade há umas coisas importantes que tenho de fazer. Uma delas é passar em frente às minhas escolas. Gosto de me sentar e de ficar um pouco dentro das memórias daqueles tempos: o barulho da entrada e saída da escola dos muitos pintainhos; o meu professor Pilar; a dona Maria a cuidar de nós nos corredores; a minha professora Manuela; o cheiro a detergente verde nas casas de banho; os pacotes de leite; a cesta de vime com o lanche; o som de correria para o recreio; o hino da escola!

Adorava ir para a escola e adoro ainda hoje o sentido de comunidade que vivi na escola primária, a minha Gonçalo Pereira, que já lá não está como era — no centro da cidade, em foco, como eu sinto que a Educação deve ser, e não encostada para um canto. Gosto da ideia de a cidade se debruçar sobre a Educação. Gosto da ideia dos superpoderes que os professores têm!