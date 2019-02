“A ajuda humanitária é uma desculpa num perigoso jogo de interesses”

Quarta-feira, 20 de fevereiro: dia de chegada de assistência humanitária russa à Venezuela, autorizada pelo regime do Presidente Nicolás Maduro. Quarta-feira, 20 de fevereiro: dia em que no Brasil, na Colômbia e em Curaçau está à espera outra assistência humanitária internacional, recusada pelo regime de Maduro mas desejada pelo “outro” presidente, o autoproclamado Juan Guaidó, reconhecido pela maior parte da comunidade internacional.

Qual dos dois Presidentes ganhará este braço de ferro? Marcelo Moriconi, investigador do Centro de Estudos Internacionais (CEI) do ISCTE, deteta “debilidades em ambos os lados num perigoso jogo de interesses”.