Tal como o meu pai nadava

O meu pai, porque tinha sido nadador, quis que a minha escola primária fosse o Sport Algés e Dafundo. Nessa altura ainda se levavam reguadas, mas, para compensar, no final de cada ano, o melhor aluno recebia uma caderneta de cromos de futebol e a melhor aluna uma caderneta de cromos da vida selvagem (como quem diz: ele, quando crescer, vai para o sofá ver a bola; ela, quando crescer, não vai ter vida fácil).

Nas aulas, ficava sempre na primeira fila, junto à secretária da professora, e era sempre o primeiro a entregar os testes e a ir ao quadro, pois isso dependia da ordem alfabética dos nossos nomes, e os meus pais, impiedosamente, decidiram chamar-me Afonso, que é um nome que não nos dá tempo de nos adaptarmos às circunstâncias, não nos dá tempo de ver como os outros resolvem os problemas e, na altura de entregar os testes, temos menos um minuto para acabar de escrever a composição do que, digamos, o Tiago ou o Vítor ou a Zaida, minuto esse que para mim era essencial. Ainda hoje deixo tudo para a última da hora.