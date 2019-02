PCP recusa fechar para balanço e promete não dar descanso ao Governo

Durante dois dias, dirigentes e deputados do PCP calcorrearam oito concelhos do distrito de Braga para ouvir as queixas dos minhotos nos sectores da saúde, educação, as reivindicação dos produtores de leite, pescadores, trabalhadores da restauração, artesãos e reformados.

Nas últimas jornadas parlamentares do partido, abertas pelo secretário-geral do PCP, ausente na hora do encerramento dos trabalhos e apresentação de conclusões, como é habitual, Jerónimo de Sousa fez questão de lembrar que os ganhos e reposição de direitos dos trabalhadores nos últimos três anos e meio tiveram a marca do PCP, e se mais ficou por fazer a culpa é do PS, "com o suporte do PSD e CDS", as direitas que conduziram o país "à degradação e ao desinvestimento" com as suas "políticas erradas". As três forças partidárias que há 40 anos rodam no poder, "subjugadas ao grande capital e aos interesses das grandes potência da União Europeia".