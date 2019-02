Morreu “Kaiser Karl”, o homem-Renascença

Num documentário de produção europeia dos anos 1990 sobre o negócio milionário das contrafações, plágios e imitações, durante o qual aparecia a inesquecível imagem de um cilindro de estrada a esmagar milhões de cópias de relógios Gucci falsos produzidos em Hong Kong, Karl Lagerfeld aparecia numa série de excertos de entrevista em nome da Chanel.

Os assuntos levantados pelos entrevistadores aos diretores artísticos das maiores casas de moda da altura, entre as quais a Chanel ocupava o mesmo lugar insubstituível de hoje, iam dos orçamentos previstos para manter o sigilo das coleções, para combater as cópias falsas, até à conceção das estratégias de campanha.