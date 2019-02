Libo vive: uma carta de amor

Libo chegou lá a casa quando o menino tinha nove meses. Vinha com a tarefa de cuidar das crianças e ajudar nas lides domésticas. Não foram muitas as vezes que saíra da sua vila em Oaxaca, agora estava a 400 quilómetros e seis horas de distância. Libo, que era Liboria Rodríguez e que dentro de pouco tempo também seria Libo Mama, tinha 17 anos e acabara de chegar a um dos locais mais privilegiados do México: Roma.

Um bairro para brancos e ricos. Um lugar para pessoas que representavam tudo o que Libo não era. Os que como ela se viam por ali eram os empregados das grandes casas, das famílias mais abastadas. Os Cuarón eram uma delas. Estávamos em 1961 quando Libo chegou à casa onde uns tempos antes nascera Alfredo e Alfonso. Cristina e Carlos viriam uns anos depois, quando em Roma a vida da ama-professora-empregada-cozinheira Libo já se tornara rotina.