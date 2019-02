Assaltar turistas, não usar violência, usar os cartões de crédito e sair do local rapidamente: a roubar carteiras de Lisboa ao Funchal

Os turistas eram o alvo principal de um grupo proveniente do Leste da Europa que atuava em Lisboa e no Funchal. Apanharam um voo na Portela em direção à Madeira no dia 10 e não perderam tempo. De acordo com a imprensa local, fizeram raides em locais turísticos do arquipélago. Alguns deles terão sido identificados pela PSP no dia 14 e dois dias depois (sábado) apanhavam o avião de regresso para a capital.

Não ficaram muito tempo parados. De acordo com fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, uma parte do grupo - composto por um homem e duas mulheres com idade entre os 21 e 30 anos - foi detido no Largo de Santo António, junto à Sé, em flagrante delito. Depois de roubar 164 euros da carteira de turistas que passeavam este domingo no centro histórico.