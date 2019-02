Apple deve lançar serviço de streaming no verão

Multiplicam-se as fontes que apontam datas no calendário para a entrada em funcionamento do novo serviço. Pelo que vai sendo antecipado, a 25 de março, num evento “à la Apple”, saber-se-á tudo com detalhes.

Para já, e consideradas todas as hipóteses de “kick-off” em cima da mesa, o serviço de vídeo “on demand” da Apple deverá abrir os panos aos espectadores no próximo verão. E o catálogo será misto.