A magia do cinema no reencontro com o Fantasporto

Embora a tela gigante do Teatro Municipal Rivoli, no Porto, comece já esta terça-feira a ferver, com a exibição de uma cópia restaurada de “Easy Rider”, o já mítico e cinquentenário filme de Dennis Hopper, a sessão oficial de abertura de mais uma edição do Fantasporto decorrerá apenas na próxima sexta-feira.

Essa noite de arranque a sério do certame terá dois filmes. Primeiro “Prospect”, de Zeek Earl e Chris Caldwell, uma ficção científica de produção canadiana e norte-americana, selecionada para os festivais de cinema de Seattle e de Denver, nos EUA. Segue-se “Alien”, de Ridley Scott, e já pouco mais será necessário acrescentar sobre um filme de culto realizado há 40 anos pelo mesmo homem que ainda nos iria presentear com “Blade Runner” ou “Thelma & Louise”.