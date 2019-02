Marcelo perde popularidade. “Alguma coisa está a acontecer. O quê, ainda não é claro”

Na semana em que o diário espanhol “El País” puxou para a capa uma foto de Marcelo Rebelo de Sousa com o título “O esmagador fenómeno” e com uma legenda onde se lê: “Três anos depois de ganhar as eleições com 52% dos votos a sua popularidade segue em alta: 71% dos portugueses têm uma imagem positiva sobre si”, uma sondagem da Aximage veio arrefecer a euforia. O número dos que acham que Marcelo tem atuado bem continua alto - 67,1%. Só que, há um ano, as avaliações positivas do Presidente superavam os 80% e ainda há um mês o barómetro de janeiro da Eurosodagem para a SIC/Expresso ainda colocava a popularidade do PR nos 71%.

A tendência de queda tem sido discreta mas progressiva (no último barómetro da Eurosondagem, Marcelo caía mais 0,3%) e o estudo da Aximage veio introduzir um elemento 'tricky' na avaliação do político mais popular do país. Numa escala de 0 a 20 - avaliação que só a Aximage faz e que traduz uma espécie de média das piores e das melhores notas dadas a um político -, Marcelo Rebelo de Sousa está pior do que Cavaco Silva estava com o mesmo tempo no palácio de Belém. Em fevereiro de 2009, três anos após chegar à Presidência, Cavaco tinha 14,9 e Marcelo tem 14,5, o valor mais baixo do seu mandato. Em maio de 2018, ainda atingia um excelente 18, ou seja, no fundo, Marcelo passou de Excelente a Bom.