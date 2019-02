Emigrantes enviam para Portugal quase 6 mil euros por minuto

Desde 2010, os emigrantes portugueses já enviaram para as famílias um total de 23 mil milhões de euros. São, em média, quase 6 mil euros por minuto. Portugal é o país da União Europeia com maior valor de remessas e em 2017 atingiu o recorde, confirma o Observatório da Emigração no relatório estatístico de 2018, divulgado esta segunda-feira.

“Os dois países onde residem mais portugueses, França e Suíça, foram os países de origem de mais de metade das remessas recebidas em Portugal em 2017 (32% e 22%, respetivamente). O Reino Unido, hoje o principal país de destino da emigração, ocupou a terceira posição, estando na origem de 10% das remessas recebidas. O quarto país foi os Estados Unidos da América, de onde vieram 7% das remessas recebidas, seguindo-se Angola em 5.º. Entre 2016 e 2017, a Alemanha passou de quarto para sexto lugar”, lê-se no relatório “Emigração Portuguesa”, que atualiza os dados divulgados em dezembro do ano passado.