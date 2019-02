Em nome da enfermeira morta, da enfermeira do meu coração e da minha atividade criminosa: o que escreveu quem doou dinheiro à greve

Vamos ultrapassar o objectivo com toda a nossa determinação ,Contributo colectivo-Hospital Distrital de Pombal ,Força Enfermeiros. Vamos derrubar os inimigos da nossa profissão e do SNS.,Contributo fim do ano,Em homenagem à palavra ENFERMEIRO, elevada à categoria de palavra do ano 2018. 320 euros

Vamos parar o sns...,Contribuição equipa do BO- Hss,Ou vai.. ou vai...,,Bloco op. HSS 664 euros

Força Colegas, Parabens. Pensem em paralisar as especialidades Saude Materna e Reabilitaçao nos cuidados continuados,Contributo de TODOS os Enfermeiros da UCC da Senhora da Hora 370 euros

Muita força, continuem, é agora ou nunca. O mundo todo contra os enfermeiros mas vamos mostrar quem sustenta o SNS. Pelos enfermeiros e pelos utentes. Vocês, 50 euros

Se esta greve falhar ponderem demissão em massa. Se temos fama mais ter o proveito. Fechem o SNS!,Força... Está na hora de dar um clister à MS 110 euros

Estou convosco e com a enfermagem,Segunda contribuição... Vamos lá para a verdadeira luta,100 no total de 3 contribuições... Como é? É para rebentar ou não?,3X nesta GC2 ... Estou confiante... Bora lá,Mais uma para o SNS,Aqui está... Mais um,Aqui vai mais vez,Aqui vão mais 8... Sigaaa malta,Aqui está... Mais 9,Aqui está,Sigaaa CG2 e deixem de gozar com os enfermeiros 288 euros

Juntos somos a força. Faça-se justiça às horas de desgaste físico e psicológico da classe que cuida dos vossos filhos, pais, irmãos, maridos e esposas.... ,É com gosto que o faço, farei mais se mantiverem as greves longas para que o impacto seja sentido e nos dêem o que merecemos. Força colegas! 100 euros