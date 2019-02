Dicas de Poupança: deixar as coisas para o último minuto tem muito mais piada?

Tem, não tem? No passado dia 15 de fevereiro, a poucas horas de terminar o prazo para a atualização do agregado familiar no Portal das Finanças, comecei a receber no Facebook do “Contas-poupança“ dezenas de mensagens de contribuintes. Reclamavam que o site estava a bloquear e que não conseguiram fazer a atualização. Obviamente, estavam agora preocupados com o que vai acontecer. Vão ser prejudicados? Podem ainda fazer alguma coisa?

Antes de dar a resposta, esta situação só quer dizer que (muitos) milhares pensaram da mesma maneira: “Depois vou lá e despacho aquilo num instante…”. Eu sei que não tenho o direito de criticar ninguém, nem tenho nada a ver com a vida de cada um, mas permitam-me dar a minha opinião e concordarão ou não como entenderem. Há mais de nove anos que passamos por isto…