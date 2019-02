Sánchez marca eleições na semana em que há todos os motivos para ir de miniférias

No início desta semana, o diário “El Mundo” publicou um artigo intitulado “O calendário laboral de 2019 tem duas macropontes”. Os grandes beneficiários da primeira grande ponte do ano em Espanha – junta o feriado nacional do 1º de Maio [dia do trabalhador] ao feriado da região autónoma de Madrid – são as 6,5 milhões de pessoas que vivem na província de que a capital faz parte.

Todos os outros espanhóis – ou trabalhadores estrangeiros no país – que vivem e trabalham nas restantes 16 regiões autónomas só têm direito a gozar o feriado do 1º de Maio nessa semana, porque cada autonomia tem o seu feriado próprio.