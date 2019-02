Ricardo Pais regressa com tragédia sobre o poder da comunicação

Ricardo Pais regressa aos palcos com uma tragédia. Não apenas por “Oleanna”, a peça de David Mamet estreada em 1992 no Massachussets, nos EUA, ser concebida a partir de uma sábia utilização e manipulação dos elementos clássicos de uma tragédia. Também por pairar sobre todo aquele encontro claustrofóbico entre duas personagens, um professor e uma aluna, uma forte dimensão trágica no modo como são equacionadas questões cada vez mais atuais. Questões sobre assédio sexual, sobre poder, sobre diferenças de classe. Sobre a linguagem.

Este sábado, a Revista do Expresso publica uma entrevista ao encenador, que fala da sua falta de esperança no país, da excessiva burocratização do Estado, dos parcos hábitos culturais dos portugueses, ou da péssima qualidade dos atores criados nas televisões. Tudo isso o leva a ter uma relação quase conflituosa com a ideia de permanecer ou não ligado ao teatro. Termina a entrevista com uma dúvida metódica: “Sempre afirmei que não respiro só teatro. A questão é: devo parar de fazer teatro ou não? Está visto que não consigo responder”.