Obra polémica em Cascais. Rabino Eli Rosenfeld diz que “vai trazer uma nova dimensão ao judaísmo em Portugal”

Eli Rosenfeld tem cinco filhos, escreveu um livro e está prestes a plantar algumas árvores. Segundo a sabedoria chinesa, isso bastaria para se sentir realizado. Mas ele quer mais: quer um centro de estudos judaicos em Cascais, o maior do país, que neste momento está a tornar-se realidade. Há quatro semanas foram iniciados os trabalhos de preparação do terreno e os planos de construção estão a ser ultimados.

Lá para inícios de 2020 está prevista a finalização do projeto que dá pelo nome de Jewish Life and Learning Center, ou Centro de Estudos Judaicos (CEJ), financiado pela Associação Chabad graças a “doações generosas de famílias e organizações judias fortemente ligadas a Portugal, que vivem cá”, como adiantou Eli Rosenfeld em exclusivo ao Expresso. A obra custará à volta de 2 milhões de euros.