Este sábado há eleições no reino das notícias falsas

Correu que o líder norte-coreano Kim Jong-un planeava colonizar a Nigéria e um vídeo que assegurava que o atual presidente, Muhammadu Buhari, tinha morrido e sido substituído por um clone sudanês foi visto meio milhão de vezes. Buhari foi obrigado a negar oficialmente a sua morte, mas muitos terão insistido em ver no comunicado a manha do tal sudanês... Este é o grau de interferência nas eleições nigerianos deste sábado que está a ser denunciado pelos Repórteres sem Fronteiras (RSF).

Mais grave que esta imaginação delirante ao gosto de Nollywood é a atividade da assessora do presidente para as redes sociais, que publicou no Twitter um vídeo que identificou como sendo imagens de um monumental comício de Buhari e que eram afinal de uma cerimónia religiosa de abril do ano passado e não tinha rigorosamente nada que ver com o político que se candidata a um segundo mandato.