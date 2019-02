Assunção Cristas: “Dizer que sou a líder da oposição é factual”

Há meses que o CDS vinha endurecendo o seu discurso contra o Governo, mas também perdendo o pudor de atacar, de forma mais ou menos direta, o PSD, partido tradicionalmente seu aliado e vizinho. Ao Expresso, Assunção Cristas pede desculpa pela “imodéstia” e vai mais longe: “Dizer que sou a líder da oposição é factual”, assegura. Mesmo que esse seja um papel normalmente reservado ao PSD, partido maior da direita.

No dia em que anunciou a apresentação de uma moção de censura ao Governo de António Costa, Assunção Cristas deu uma entrevista ao Expresso - que estará disponível na íntegra na edição semanal deste sábado - em que explica as razões do partido para tentar derrubar o Governo a oito meses das eleições legislativas.