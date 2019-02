Abriu a época de revisão dos ratings

Esta sexta-feira abre a época da revisão dos ratings da dívida portuguesa. A Moody’s é a primeira agência a reavaliar a situação da dívida este ano. Com as notações da dívida em terreno de investimento, fora de ‘lixo financeiro’, a espera pela comunicação, depois do fecho dos mercados, da decisão das agências deixou de causar stresse.

A probabilidade de um corte do rating para nível especulativo está fora de questão e os analistas admitem que a agência possa subir hoje a perspetiva (outlook) da dívida portuguesa, de ‘estável’, para ‘positiva’, o que poderia abrir a porta para uma futura graduação do rating para um nível superior.