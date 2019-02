Hotéis românticos para fugir a dois

Ei-lo aqui, o Dia dos Namorados. É verdade que o calendário colocou o Dia de são Valentim a uma quinta-feira, mas o fim de semana está quase aí e com ele vem o tempo necessário para celebrar o amor com calma e de preferência longe da cidade. De norte a sul, sugerimos seis hotéis de charme para uma escapadinha romântica.

Conseguiu mudar a face do Douro com a qualidade de serviço e, principalmente, a atenção aos detalhes que coloca perante a visita de qualquer hóspede. Em cada um dos 57 quartos sente-se uma atmosfera de luxo e requinte, pensada para proporcionar tranquilidade e bem-estar, bem como no spa, o maior investimento aquando da remodelação, com a inclusão de diversos tratamentos inovadores e de assinatura, e no novo lounge, com vista para a enorme piscina interior aquecida. Depois há o restaurante Vale Abraão, com o irreverente Ljubomir Stanisic como chefe consultor, também ele a elevar a fasquia da qualidade, socorrendo -se, sempre que possível, da horta da propriedade para surpreender no prato. O conceito Six Senses prolonga-se em pequenos mimos, como chás biológicos, e surpreende ao pequeno-almoço com a frescura dos alimentos acabados de colher. Desde €240.