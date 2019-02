Hoje há cozido à portuguesa

Quando se trata do cozido à portuguesa, não há dias mais certos do que outros para se sentar à frente de um. Ao domingo encontra-se facilmente, mas se lhe der uma vontade súbita de cozido a meio da semana ou, digamos, logo a uma segunda-feira, o dia em que é impossível encontrar mais de dez restaurantes abertos na cidade, nós ajudamos. Siga as sugestões Boa Cama Boa Mesa e prepare-se uma semana cheia à mesa. De segunda a domingo, há cozido todos os dias

N’ O Jacinto é muito raro o cozido à portuguesa do almoço chegar até ao jantar. Há praticamente 50 anos que as enchentes de segunda-feira ao almoço se repetem e o motivo é o cozido à discrição. As travessas chegam à mesa bem recheadas, mas ao longo da refeição é possível pedir reforço sempre que necessário. A missão deste restaurante instalado na zona antiga de Telheiras é que toda a gente saia satisfeita, sem nunca ter de chegar àquele ponto em que há apenas uma rodela de morcela na travessa e três garfos a disputá-la. Para garantir lugar à mesa, vai ter de chegar cedo ou esperar pelo segundo turno – se houver. O cozido (€17,40) é famoso e o movimento diretamente proporcional.