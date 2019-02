Ainda melhor

Se este texto quisesse acompanhar a aceleração do novo 911, a primeira frase diria logo que é um dos automóveis mais incríveis do momento e que entra diretamente para a lista dos notáveis intemporais. A Porsche conseguiu melhorar o que já era bom. Lembro-me de conduzir a anterior geração do 911 e achar que melhor era impossível. Estava enganado e a prova é este automóvel com nome de código 992.

É certo que por fora o 911 muda nos detalhes. Em cinquenta anos de história, o mítico desportivo alemão manteve as linhas que o distinguem em qualquer parte do mundo. Mas é por baixo dessa capa de clássico que estão os pormenores mais importantes que tornam o 911 uma peça de engenharia de excelência. O coração deste automóvel é o motor 3.0 V6 com uns 450cv que até parecem mais. O motor equipa o Carrera S e o Carrera 4S, as duas primeiras versões a chegar ao mercado.