O apelo à unidade é um clássico nos discursos dos Presidentes norte-americanos sobre o Estado da União e esta terça-feira a tradição voltou a cumprir-se. Mas Donald Trump não parece seguir a definição que surge na generalidade dos dicionários. Vários comentadores convergem na análise: a sua ideia de unidade significa ter o Partido Democrata a apoiar a sua agenda política e, já agora, a parar com as investigações à sua Administração. “Se vai haver paz e legislação, não pode haver guerra e investigação”, afirmou perante o Congresso americano.

“O Presidente apelou ao bipartidarismo e, no fôlego seguinte, atacou os democratas, questionando o seu patriotismo e integridade”, comenta ao Expresso o gestor de relações públicas Russell Schaffer. “É por isso que os democratas sentem que nunca podem confiar nele. Trump põe-se aos pés dos democratas mas depois vai-lhes à garganta. É um jogo perigoso trabalhar com ele”, acrescenta. “O apelo à unidade foi risível vindo de alguém que chegou ao poder como uma figura política extremamente desagregadora”, concorda Farrah Alexander, colaboradora do jornal “Huffington Post”.