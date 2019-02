Privados 'rompem' acordo com a ADSE

A José de Mello Saúde e a Luz Saúde são dois dos grupos privados que vão suspender a convenção com o subsistema de saúde dos funcionários públicos, a ADSE. A decisão deverá ocorrer a partir de abril, apurou o Expresso junto de fontes do sector.

Todos os tratamentos já em curso, bem como consultas agendadas ou cirurgias que estão marcadas serão cobradas tendo em conta os acordos celebrados no passado com a ADSE. Ainda assim, a partir de abril todos os cuidados de saúde prestados pelas unidades geridas pela Luz Saúde e pela José de Mello Saúde terão de ser pagos a 100% pelos beneficiários da ADSE, que depois podem pedir o respetivo reembolso.