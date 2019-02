PS quer criar comissão de ética com poder para multar deputados

A falha é apontada há muito pelos próprios deputados: apesar de existir, no Parlamento, uma subcomissão de Ética, esta estrutura não tem mandato para decidir sobre questões éticas. Pode parecer contraditório, mas a subcomissão só pode decidir sobre questões legais que têm a ver com o mandato dos deputados, o que cria uma espécie de vazio. E é esta realidade que o PS quer mudar com uma proposta que acaba de apresentar no Parlamento, que prevê a possibilidade de sanções pecuniárias aos parlamentares que cometerem “irregularidades graves”.

A ideia dos socialistas passa por autonomizar a estrutura, voltando a dar-lhe estatuto de comissão parlamentar, e com isso novos poderes. O projeto, que faz parte de uma proposta para um Estatuto dos Deputados apresentada na comissão (temporária) da transparência, prevê que seja criado um Comité de Ética, que ficará encarregue de propor à comissão quais os assuntos sobre os quais esta deverá decidir.