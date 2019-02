Facebook Watch vs. YouTube: Zuckerberg quer ser mais “mainstream”

Um ano e meio depois de ter carregado no “play” do Watch pela primeiríssima vez, o Facebook veio apresentar resultados de audiências do serviço de “video on demand” da rede: 400 milhões de espectadores usam o Facebook Watch todos os meses e o tempo médio de visionamento diário fixa-se nos 20 minutos. Apesar de estar muito longe de chegar aos calcanhares do YouTube (1900 milhões de utilizadores ativos por mês), Mark Zuckerberg pretende reforçar a aposta no Watch, “torná-lo mais ‘mainstream’” e decidiu, por isso, colocá-lo na lista das ações prioritárias para este ano.

O presidente e CEO do Facebook aproveitou a apresentação de resultados respeitantes ao quarto trimestre de 2018 e aos totais do ano passado para dar conta da performance global do Watch e esclarecer que estas audiências “significam que estamos a encontrar caminhos para o vídeo crescer fora do News Feed, pelo que não vem substituir as interações sociais pelas quais as pessoas vêm primeiramente aos nossos serviços”. Zuckerberg assume que “ainda é muito cedo”, mas que o crescimento é rápido a partir de uma pequena base. A aposta para este ano direciona-se conceptualmente na criação e desenvolvimento de conteúdos que encorajem a interação entre os espectadores e os criadores de conteúdos, nos dois sentidos. Que o consumo “não seja apenas passivo” e deu o Watch Party como exemplo da criação de comunidades específicas em torno do vídeo. A ferramenta lançada nos Estados Unidos há um ano permite a criação de comunidades restritas e limitadas de partilha e interação de vídeos – gravados ou em ‘live streaming’.